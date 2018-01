'Estadão + Música' faz homenagem ao Dia Mundial do Rock e recebe a banda Camisa de Vênus 

O Estadão + Música desta quarta-feira, 12, está mais do que especial. O programa faz uma homenagem ao Dia Mundial do Rock, comemorado na quinta-feira, 13 de julho. O repórter João Paulo Carvalho conversa ao vivo com Marcelo Nova e a banda Camisa de Vênus. O grupo, na estrada com a turnê Toca, Raul!, falará sobre a importância de Raul Seixas para a música e o rock nacional, além de tocar os maiores clássicos de Raulzito.

Ninguém tem mais autoridade do que Marcelo Nova para reproduzir ao vivo as músicas de Raul Seixas. Em 1987, eles gravaram juntos a primeira parceria num disco do Camisa de Vênus, a canção Muita Estrela pra Pouca Constelação.

Um ano depois, vendo o então já amigo e parceiro numa pindaíba emocional, Marcelo chamou Raul para dar um pulo em um show em Salvador. A catarse provocada pela volta de Raulzito aos palcos foi tão intensa que Marcelo finalmente o convenceu a voltar à ativa.

No ano seguinte, Marcelo Nova entrou em estúdio com Raul Seixas e saiu de lá com o clássico A Panela do Diabo. Poucos dias antes do disco ser lançado, Raul morreu aos 44 anos.

A turnê Toca, Raul!, do Camisa de Vênus, passará por Porto Alegre, Rio de Janeiro, Goiânia e Distrito Federal. Em São Paulo, a apresentação será realizada no Teatro Bradesco no dia 19 de agosto.

O Estadão + Música começa às 15h30 e é transmitido ao vivo pela página do Cultura Estadão no Facebook. Participe, mande a sua pergunta!