'Estadão + Música' especial de carnaval recebe a cantora Mariana Aydar e o bloco Forrozin

A cantora Mariana Aydar e seu bloco Forrozin são as atrações desta sexta-feira, 9, no Estadão + Música. O cortejo, que faz sua estreia no carnaval de São Paulo, busca valorizar o forró e a cultura nordestina pelas ruas da capital paulista. Mariana sempre teve uma relação próxima com o forró. A artista conviveu com Luiz Gonzaga, além de produzir e dirigir um documentário sobre Dominguinhos.

A concentração do bloco, na segunda-feira, 12, às 10h, será na esquina da Ipiranga com a São João, seguindo pela Praça da República. Gilberto Gil, Mestrinho e As Bahias e a Cozinha Mineira farão participações especiais. No repertório, sucessos de nomes como Dominguinhos, Geraldo Azevedo, Daniela Mercury e Baiana System.

O Estadão + Música especial de carnaval começa às 15h. A entrevista é transmitida ao vivo no Facebook do Cultura Estadão. Participe, mande sua pergunta!