'Estadão + Música' celebra 1 ano de vida e comemora ao vivo com os Titãs

O Estadão + Música completa 1 ano de vida nesta quinta-feira, 10. Para celebrar a data, o repórter João Paulo Carvalho recebe uma atração de peso: os Titãs. Tony Bellotto, Branco Mello e Sérgio Britto, três dos integrantes originais da formação clássica da banda, estarão ao vivo nos estúdios da TV Estadão para falar sobre a ópera-rock Doze Flores Amarelas e outros momentos importantes da carreira do conjunto.

O projeto apresenta 25 músicas inéditas em três atos que falam sobre assédio e vingança. O espetáculo, que fez sua estreia no Festival de Teatro de Curitiba deste ano, é narrado por Rita Lee, mãe do guitarrista Beto Lee, músico que ingressou na banda em 2016.

A peça narra a história de três jovens estudantes de faculdade (as Marias A, B e C) que, como todos de sua turma, usam a tecnologia frequentemente, em especial, um aplicativo chamado "Facilitador". Numa dessas consultas, perguntam como devem fazer para curtirem ao máximo uma grande festa. Mas a festa acaba mal. Elas são violentadas pelos colegas.

Os integrantes dos Titãs são os compositores de todas as músicas da trilha sonora original, algumas assinadas em parceria com Hugo Possolo e com o violoncelista Jaques Morelenbaum. A produção musical é de Rafael Ramos.

Doze Flores Amarelas também vai virar DVD e já tem dia marcado para a gravação. O registro será feito no dia 12 de maio, no Teatro Opus, em São Paulo. O DVD tem lançamento previsto para dia 13 de julho.

O bate-papo com os Titãs começa às 14h e será transmitido ao vivo no Facebook do Cultura Estadão.

1 ano de programa. De maio de 2016 a maio de 2017, o Estadão + Música recebeu ao todo 65 convidados. O número de visualizações no Facebook já ultrapassou as 700 mil. Nomes como Chitãozinho e Xororó, Mariana Aydar, Rincon Sapiência, Filipe Catto, Far From Alaska, Marcelo Nova, Mallu Magalhães e Ira! já participaram do programa.