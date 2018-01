'Está mais difícil para o rock do que para o reggae', diz vocalista do Planta & Raiz

A banda Planta & Raiz conversou ao vivo com o Estadão + Música na tarde desta quarta-feira, 28. O grupo, que lança Exército Delirante, o 11º álbum da carreira, falou sobre a trajetória do conjunto e o show de lançamento do disco, que será realizado em São Paulo no dia 5 de agosto, na Audio. "Acho que hoje está mais difícil para o rock do que para o reggae, na verdade. Vejo um movimento muito forte da nova geração, uma galera muito empenhada no gênero", disse o vocalista Zeider.

"Ser independente na música é uma luta diária para continuar vivo", complementou ele. O Estadão + Música é transmito todas as quartas-feiras, às 15h, no Facebook do Cultura Estadão. Na próxima semana, quem participa do programa é a banda Cachorro Grande. Assista abaixo à entrevista completa do Planta & Raiz.