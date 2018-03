Esquema de segurança é ampliado na Cidade do Rock

A organização do Rock in Rio informou há pouco que o esquema de segurança dentro da cidade do rock foi ampliado em 15% e fora dela em 50%. A medida foi tomada por conta dos casos de furto registrados na sexta-feira, 23. A Policia Militar informou que oito policiais foram alocados especialmente nos locais das ocorrências.

Durante a limpeza, que começou na madrugada, foram encontrados na Cidade do Rock, carteiras, documentos, cartões de crédito e celulares que possivelmente foram roubados e descartados em seguida.

Tudo poderá ser retirado no setor de achados e perdidos dos Correios do centro do Rio a partir de segunda-feira, 26. Mais informações pelo telefone (21) 2503-8611.