Espetáculo contempla songbook de Itamar Assumpção Em julho, foi lançado um projeto de referência do cantor e compositor Itamar Assumpção, morto em 2003: o songbook "Pretobrás - Por Que Que Eu não Pensei Nisso antes? O Livro de Canções e Histórias de Itamar Assumpção". O livro é assim abrangente como promete o título. Patrocinado pela Petrobras, reúne a obra autoral do compositor, com partituras, desenhos e manuscritos. Na ocasião do lançamento, houve uma exposição. Sua filha, a cantora Anelis Assumpção, quis agora dar continuidade ao projeto. Idealizou um espetáculo que contemplasse aqueles dois volumes do songbook. "Naquela época, senti falta de ter um show que remetesse ao livro", explica ela. Para dar conta do vasto conteúdo, o projeto será dividido em dois dias de shows, no Sesc Pompéia. O primeiro será realizado no sábado, no qual a banda Orquídeas do Brasil recebe Iara Rennó, a própria Anelis e Zélia Duncan, para interpretar o repertório do segundo songbook (de "Bicho de Sete Cabeças" a "Pretobrás - Por Que Que Eu não Pensei Nisso antes? - Vol. I"). No sábado é a vez de a banda Isca de Polícia fazer as honras da casa para Ná Ozzetti, Alzira Espíndola, Suzana Salles, Vange Milliet, Denise Assunção e Naná Vasconcelos, que juntos tocarão as canções do primeiro volume (discos como "Beleléu, Leléu, Eu" e "Intercontinental", além do CD Naná Vasconcelos e Itamar Assumpção - "Isso Vai Dar Repercussão", que não consta do songbook). Anelis chamou os amigos do pai, que sempre estão disponíveis quando o assunto é Itamar Assumpção. O músico Arrigo Barnabé estará nos dois dias e amarrará um disco a outro, explicando detalhes sobre cada um deles e o período em que foram lançados. Encarnará um personagem meio teatral, com "um texto à la Arrigo", antecipa a cantora. A idéia dela é escapar do tom saudosista que marcou outros shows de reverência à obra do pai. "Eu queria que fosse mais um show contemplativo do que saudoso." Ela planeja para o ano que vem o lançamento de uma caixa com os nove discos do pai, devidamente restaurados. Grande parte deles se encontra fora de catálogo, com exceção de "Pretobrás" e "Isso Vai Dar Repercussão". Para dar continuidade a esse projeto, pretende inscrevê-lo na Petrobras, na tentativa de conseguir um novo patrocínio. "Assim como o livro, é um resgate de obra e preservação de memória", diz. "Tem uma importância fundamental, indiferente do retorno financeiro." Outro projeto, este já acertado com o Itaú Cultural, é o lançamento de um DVD que, se for como deseja Anelis, será duplo: um com imagens de shows e outro, um documentário. Homenagem a Itamar Assumpção. Teatro do Sesc Pompéia (760 lug.). Rua Clélia, 93, telefone (11) 3871-7700. Amanhã e sábado, 21 horas. De R$ 12,50 a R$ 25