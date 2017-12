Espera por ingresso do Colplay chega a duas horas Chegou a duas horas a espera na fila, na Rua Funchal, para comprar ingresso para os três show do grupo inglês Coldplay no Brasil, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, às 22 horas. Segundo seguranças da casa Via Funchal, onde serão os shows, já havia gente esperando para comprar os bilhetes às 7 horas, sendo que a bilheteria só abriria ao meio-dia. Os fãs não arredaram pé nem quando uma chuvarada atingiu a Vila Olímpia, aguaceiro que durou mais de uma hora na tarde desta segunda-feira. O grupo postou em seu site oficial, na sexta-feira, nota confirmando curta turnê pela América Latina em fevereiro. "Depois de semanas de especulação podemos finalmente confirmar que os rumores são verdadeiros", diz a nota. Eles vão se apresentar no Chile, Argentina, Brasil e México. O líder do grupo é Chris Martin (guitarra, piano, voz), o marido da atriz que ganhou um Oscar por Shakespeare Apaixonado Gwyneth Paltrow, com quem tem dois filhos. O Coldplay já esteve por aqui em 2003, quando não era tão famoso, e se apresentou no Via Funchal. Tocam também na banda Jonny Buckland (guitarra), Guy Berryman (baixo) e Will Champion (bateria). Atualmente eles estão produzindo seu quarto álbum. Para o show de São Paulo, os ingressos custam entre R$ 150 (platéia lateral) e R$ 400 (platéia VIP). Podem ser comprados nas bilheterias do Via Funchal (Rua Funchal, 65, Vila Olímpia), na Show Tickets do Shopping Iguatemi (3.º Andar) e na Newness do La Ville Mall, em Alphaville (Av. Yoshiro Takaoka, 4528, loja 2). Nos dois últimos, há taxa de conveniência de 15%. Mais informações: (11) 3089-6999 (Showare Call Center) e (11) 3897-4456 (Fui Passear) Confira os preços: Platéia VIP: R$ 400 Platéia 1: R$ 300 Platéia 2: R$ 220 Platéia 3: R$ 200 Platéia Lateral: R$ 150 Mezanino Central: R$ 300 Mezanino Lateral: R$ 230 Camarote: R$ 300