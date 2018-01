Especialistas descobrem obra desconhecida de Bach

Especialistas da Universidade Martin Luther de Halle-Wittenberg, no leste da Alemanha, encontraram uma composição de Johann Sebastian Bach da qual só eram conhecidos até agora os primeiros cinco compassos. A composição era para ser tocada em um órgão, segundo os especialistas. A Universidade informou nesta terça-feira, 15, que se trata de uma fantasia sobre o coral de Bach Wo Gott der Herr Nicht Bei uns Hält em cópia feita pelo compositor, organista e cantor Leipzig Wilhelm Rust (1822-1892). Em 1858, Rust editou em 26 tomos a primeira obra completa de Bach. A Biblioteca Universitária de Leipzig tinha adquirido há algumas semanas parte do legado do musicólogo em uma casa de leilões da cidade. Os musicólogos Michael Pacholke e Stephan Blaut descobriram a peça desconhecida de Bach ao revisar o legado de Rust. A composição foi analisada exaustivamente pelos especialistas Hans-Joachim Schulze e Peter Wollny, do arquivo de Bach em Leipzig, por isto a Universidade de Halle não tem nenhuma dúvida de que se trata de uma obra original do compositor. O músico nasceu em Eisenach em 21 de março de 1685 e morreu em Leipzig em 28 de julho de 1750.