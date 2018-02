Especialistas apontam Little Boots como sensação do pop 2009

A cantora de electro-pop britânica Little Boots está no topo da lista da BBC Sound of 2009, que mostra os novos artistas que deverão ser o destaque da música neste ano. Little Boots é a cantora e tecladista de 24 anos Victoria Hesketh, da cidade de Blackpool, cujas influências incluem David Bowie, Gary Numan e Kate Bush. A lista da BBC é baseada em informações dadas por 134 dos mais importantes formadores de opinião da Grã-Bretanha, que apontaram seus três novos nomes favoritos na música britânica. Os participantes deste painel são editores de revistas e jornais, críticos, DJs, blogueiros, chefes do setor de música de rádios e TVs britânicas. No início de 2008, eles escolheram Adele em primeiro lugar, seguida por Duffy, The Ting Tings e Glasvegas. Em 2009 o trio de rock londrino White Lies ficou em segundo com a cantora e compositora Florence and the Machine em terceiro e a dupla australiana Empire of the Sun, no quarto lugar. A série da BBC The Sound of já está na sétima edição. Mika, Corinne Bailey Rae e a banda Keane estão entre os vencedores dos anos anteriores.