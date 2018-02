Especial de TV sobre turnê de Rihanna será transmitido em maio nos EUA

O especial de uma hora "RIHANNA 777" vai ao ar na Fox, informou a emissora na segunda-feira.

O programa fala sobre a turnê mundial de Rihanna no final de 2012, que fez sete paradas em sete dias, enquanto promovia seu sétimo álbum "Unapologetic". Ele também contará com imagens tiradas no jato 777 usado como transporte pela cantora, sua comitiva e mais de 250 jornalistas e fãs.

O filme "dá acesso interno para a ambiciosa e muitas vezes turbulenta turnê da cantora, desde o som das rolhas de champanhe estourando no avião, do caos dos bastidores atrás do palco, até aparições especiais da cantora pelo mundo", disse a Fox em um comunicado.

As paradas da turnê incluíram a Cidade do México, Toronto, Estocolmo, Paris, Berlim, Londres e Nova York.

Na semana passada, Rihanna cancelou shows em Boston e Baltimore, porque estava com gripe e laringite. Ela voltou a se apresentar na sexta-feira, em uma parada em Filadélfia.

(Reportagem de Chris Michaud)