Esgotados ingressos para ver Jack Johnson em SP Os ingressos de pista para o disputado show do cantor Jack Johnson na capital paulista estão esgotados, informou nesta manhã a assessoria do evento. A partir de hoje, quem quiser ver o show do cantor havaiano no Arena Skol Anhembi, no próximo dia 7 de abril, terá de desembolsar salgados R$ 380,00 para comprar os poucas entradas que ainda restam para a Área VIP do show. Ou rumar para o Rio de Janeiro, onde tanto ingressos inteiros quanto as meias-entradas (que em São Paulo acabaram em questão de horas) ainda estão disponíveis nos pontos de venda. O show no Rio acontece no dia 8 de abril, na Apoteose, e as entradas podem ser adquiridas por R$ 100 reais a pista (R$ 50 a meia) e R$ 300 a Área VIP (R$ 150 a meia). As meias-entradas só estarão disponíveis para venda na sede da UNE carioca, na Rua do Catete, 183, sala 201. Os produtores recomendam que quem quiser comprar meia-entrada para o show de Jack Johnson no Rio devem chegar cedo na UNE - aberta a partir das 9h00 - onde estão sendo distribuídas senhas para a compra das entradas. As entradas inteiras podem ser encontradas nas Lojas Oi do Rio Sul, Leblon e Norte Shopping, ou nas lojas Redley do Barrashopping, Tijuca Shopping e Shopping da Gávea. "A procura aqui no Rio não foi tão voraz como em São Paulo, onde a venda das meias-entradas provocou filas enormes. De qualquer forma, não há mais tanto ingressos à venda, principalmente as meias-entradas", afirmou uma das assessoras do evento. Na capital paulista, muita gente com carteirinha de estudante acabou comprando ingresso inteiro para ver o show do cantor havaiano. "Infelizmente, comprar meia-entrada para qualquer show desse tipo em São Paulo se tornou impossível. Só consegue comprar quem pode dispor de um dia inteiro para ficar nas filas, o que não é o meu caso", queixa-se o ator Gustavo Dias, que mesmo com a carteirinha teve de comprar entrada inteira. "É uma pena que um show que atraia tanta gente jovem só tenha 30% dos ingressos para estudantes. Mesmo assim, acho que valeu a pena. É o Jack Johnson! Tenho certeza que vai ser um grande show."