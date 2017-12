Esgotados ingressos para shows do New Order em SP Quase duas décadas depois de se apresentar no País, a banda inglesa New Order volta aos palcos brasileiros. Os ingressos para os dois shows do grupo em São Paulo, nesta segunda e terça-feira no Via Funchal, estão esgotados, segundo informou hoje a assessoria de imprensa da casa de shows. A turnê começa nesta sexta-feira, em Brasília. Depois, o grupo segue para Belo Horizonte, onde integra a programação do Festival Pop Rock Brasil. E depois dos shows em São Paulo, seguem para o Rio. De acordo com a produtora Mondo Entretenimento, que organiza a vinda do New Order ao País, o grupo promete um repertório repleto de clássicos, como Blue Monday, Bizarre Love Triangle, The Perfect Kiss e Thieves Like Us, além de músicas do último álbum, lançado em 2005, Waiting For The Siren´s Call. Formada por Bernard Sumner (vocal/guitarra), Peter Hook (baixo), Stephen Morris (bateria) e Phil Cunningham (teclado/guitarra), o New Order nasceu com o término da banda de punk Joy Division. O primeiro single Ceremony, foi lançado em 1981. A discografia da banda é composta pelos álbuns Movement (1981); Power, Corruption and Lies (1983); Low Life (1985); Brotherhood (1986); Substance (1987); Technique (1989); Republic (1993); Get Ready (2001) e Waiting for the Siren´s Call (2005).