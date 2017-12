Esgotados ingressos para os três shows do Coldplay em SP Já estão esgotados os ingressos para os shows do Coldplay em São Paulo, que serão realizados nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Via Funchal. De acordo com a assessoria da casa de shows, "todos os ingressos foram vendidos em menos de 48 horas após o início das vendas". A turnê pela América Latina inclui Chile, Argentina, Brasil e México. O líder do grupo britânico é Chris Martin (guitarra, piano, voz), o marido da atriz que ganhou um Oscar por Shakespeare Apaixonado Gwyneth Paltrow, com quem tem dois filhos. O Coldplay já esteve por aqui em 2003, quando não era tão famoso, e se apresentou no Via Funchal. Tocam também na banda Jonny Buckland (guitarra), Guy Berryman (baixo) e Will Champion (bateria). Atualmente eles estão produzindo seu quarto álbum. Segundo a programação postada no site oficial da banda, o Coldplay inicia a turnê no dia 14 de fevereiro, com três shows em Santiago do Chile, mais três em Buenos Aires, nos dias 20, 21 e 22, e depois em São Paulo. O ponto final da turnê é a Cidade do México, em 3 de março.