Esgotados ingressos para alguns setores do R.E.M.

Já estão esgotados os ingressos para os setores de mezanino (segunda e terça) e pista VIP em pé (segunda) para o show da banda americana R.E.M. na casa Via Funchal. Os ingressos para esses setores custavam, respectivamente, R$ 300 e R$ 500. A organização estima que até segunda estejam esgotados os outros setores, tal a procura nas bilheterias da casa de shows. As entradas custam entre R$ 200 (pista) e R$ 500 (camarote). Formada em 1980 em Athens, Georgia, a banda liderada por Michael Stipe, hoje com 47 anos, atravessou incólume quase três décadas e retorna ao Brasil com uma saúde de ferro (esteve aqui em 2001, para o Rock in Rio). Está lançando seu 14º disco de estúdio, Accelerate. Em 2007, o grupo foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame.