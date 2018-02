Esgotados ingressos para Alanis Morissette em São Paulo

Estão esgotados os ingressos para o único show que a cantora Alanis Morissette fará em São Paulo, em 3 de fevereiro, às 22 horas. A canadense está em turnê pelo Brasil, e passará por 11 cidades, incluindo Teresina (PI). Além disso, ela também é a principal atração internacional do Festival de Verão de Salvador. Nascida e criada em Ottawa, Canadá, ela foi uma das maiores revelações femininas dos anos 1990 e está em turnê com um novo disco, o primeiro em quatro anos, Flavours of Entanglement.