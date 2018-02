Esgotados ingressos de pré-venda para Paul McCartney em SP

A assessoria dos shows do Paul McCartney no Brasil informou na tarde desta sexta-feira, 15, que estão esgotados os ingressos da pré-venda para clientes Bradesco para o show que o ex-beatle fará em 21 de novembro, em São Paulo. As entradas começaram a ser vendidas à 0h de hoje.

Por isso, o início da venda para o público em geral - antes prevista para começar apenas no próximo dia 21 - será antecipada para a próxima segunda-feira, 18, pelo site www.ingresso.com e nas bilheterias do Pacaembu (R. Prof. Passalaqua, s/n.º, das 9h às 17h). Os ingressos custam de R$ 140 a R$ 700. Cada pessoa poderá comprar no máximo seis entradas.

Paul McCartney e banda virão ao País para shows em Porto Alegre, em 7 de novembro, no estádio do Beira-Rio; e em São Paulo, nos dias 21 e 22, no Morumbi. As informações sobre a venda de ingressos para o show do dia 22 ainda não foram divulgadas.