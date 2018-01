Escultura dos Beatles em Liverpool é atacada

Uma estátua dos Beatles em sua cidade natal, Liverpool, norte da Inglaterra, foi atacada por um grupo, que destruiu principalmente a figura de Ringo Starr. Segundo o jornal inglês The Times, o ataque contra a estátua de Ringo, baterista do grupo e alvo principal dos ataques, teria sido uma vingança contra recentes comentários do músico sobre a cidade. Em uma entrevista no programa Friday Night with Jonathan Ross, da rede BBC, perguntaram a ele do que tinha saudades de Liverpool, ao viver durante anos em Los Angeles, nos Estados Unidos. "Absolutamente nada", disse rindo. A estátua foi criada em honra da lendária banda na estação South Parkway de Liverpool, como parte das celebrações da nomeação da cidade ao posto de Capital Cultural Européia 2008.