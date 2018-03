'Escrever canções é um refúgio', revela Carla Bruni

A primeira-dama francesa Carla Bruni Sarkozy disse, em entrevista à revista italiana Diva e Donna, que escrever canções "foi um refúgio para que eu não arruinasse tudo aquilo que eu estava sentindo". Veja também: Após vazar na imprensa, disco de Carla Bruni é antecipado Carla Bruni lamenta não estar grávida de Sarkozy Primeira-dama francesa lança novo álbum na Web Ouça canção 'Quelqu'un m'a dit', de Carla Bruni, no YouTube "Gravei o meu disco quando pensava que estivesse em uma lua-de-mel mas, na realidade, não houve lua-de-mel nenhuma", conta a cantora italiana naturalizada francesa, que lançou recentemente o seu terceiro álbum Comme si de rien n'était. "Os eventos externos fizeram com que esse disco representasse um momento de completa felicidade, liberdade e também algo muito próximo a um espaço protegido, onde posso ser exatamente como sou", continuou a mulher do presidente Nicolas Sarkozy. Ao ser questionada sobre a sua beleza, Carla foi modesta. "Bonita, eu? Me considero absolutamente normal", desconversou.