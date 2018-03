Escreva suas impressões sobre os serviços no show de Paul McCartney em SP

Ninguém vai reclamar da música, mas se alguma coisa não funcionar (ou funcionar muito bem!) você pode escrever para o Estado e deixar o seu relato para ajudar os fãs que vão ao show desta quarta-feira, 26. Escreva um comentário nesta matéria ou envie para as redes sociais do Estadão a sua impressão sobre os serviços prestados dentro e nos arredores do Allianz Parque a partir da tarde desta terça-feira, 25 - à noite, o ex-Beatle apresenta o primeiro show da turnê 'Out There' na cidade.

O ônibus não passou? A comida era boa? O som funcionou? Deixe seu relato e faremos um storify com as principais impressões e contribuições dos e para os leitores.

No início da tarde desta terça-feira, fãs já lotavam os arredores do estádio na expectativa do show. Muitos resolveram deixar para retirar as entradas no dia da apresentação. Alguma pessoas reclamaram da demora. "Fiquei mais de 1 hora na fila.

Tudo correu bem, mas acho que eles poderiam agilizar melhor o esquema", disse Juliana Barbosa, 23, estudante de Direito. Segundo a organização do show, ainda há ingressos para a apresentação desta terça-feira. O único setor disponível, entretanto, é o de cadeira inferior. Não há mais entradas para o show desta quarta-feira, 26.