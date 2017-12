Escola Império Serrano perde o Tio Hélio Morreu no sábado, 31, Hélio dos Santos, o Tio Hélio, um dos fundadores da Escola de Samba Império Serrano. Irmão de Mestre Fuleiro e primo de Dona Ivone, Tio Hélio escreveu músicas que até hoje são cantadas nas rodas de samba, como Prazer da Serrinha e Cantei pra Distrair, as duas gravadas pela banda Fundo de Quintal e por Dona Ivone; Colete Curto, registrada por Zeca Pagodinho, entre outras. Segundo o compositor Zé Luiz do Império Serrano, Tio Hélio não resistiu a problemas cardíacos e morreu no Hospital Carlos Chagas, no Rio. ?Temos um samba em parceria inédito. Vai deixar saudade?, acrescenta Zé Luiz.