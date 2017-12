Escalado para narrar programa de caça, vocal do Metallica é criticado

O vocalista do Metallica James Hetfield virou alvo de uma campanha na internet contra a apresentação da banda no festival inglês Glastonbury deste ano. Tudo porque o frontman foi convidado para ser narrador da série The Hunt, do History Channel. O primeiro episódio vai ao ar neste domingo, 8. Supostas imagens de James Hetfield caçando também foram publicadas na página.

De acordo com as informações divulgadas pelo canal, a série documenta a perseguição dos caçadores em uma ilha do Alasca, nos Estados Unidos, em busca do urso marrom de Kodiak, considerado um dos maiores mamíferos do planeta.

Até o momento a página 'Remove Metallica from Glastonbury Festival' - Remova o Metallica do Glastonbury - possui mais de 9.000 curtidas no Facebook. "O vocalista James Hetfied é um grande caçador e promovedor da prática. Isso é incompatível com os ideais de Glastonbury", diz o anúncio. Na capa, há uma foto de um urso morto no colo do caçador.

Os produtores da série afirmaram que a relação dos ursos marrons com os seres humanos ainda é algo 'delicado'. O Metallica, que se apresenta no festival deste ao lado de nomes como Kasabian, Arcade Fire, Robert Plant e The Black Keys, ainda não se posicionou sobre o assunto.