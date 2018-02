Erykah Badu se apresentará em São Paulo em dezembro

Considerada a rainha 'neo soul', Erykah Badu participará do Festival Batuque, nos dias 14 e 15 de dezembro, no Sesc Santo André. A informação foi divulgada na noite desta segunda pelo perfil do Sesc nas redes sociais. Ainda não foram divulgadas informações com os preços dos ingressos.

A cantora de 42 anos surgiu com o disco de sucesso Bauizm, composto por ela, que lhe rendeu dois prêmios Grammy: melhor disco e vocal feminino. Badu prepara um disco a ser anunciado ainda este ano, espera-se.