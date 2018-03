Eric Clapton se despede do Brasil com show em São Paulo

O guitarrista britânico Eric Clapton subiu ao palco montado no gramado do Estádio do Morumbi em São Paulo pontualmente às 21h desta quarta-feira, 13. A apresentação foi aberta com a Key to Highway, sendo ovacionado pela plateia. Em seguida, o guitarrista tocou Tell the Truth.

O cenário do show foi simples, sem afetações. Apenas dois telões laterais. Hoochie Coochie Man, terceira música, mostrou a pegada blues do guitarrista. Apesar das cadeiras numeradas, muitas pessoas preferiram assistir ao show de pé, nos corredores laterais.

Na segunda parte do show, Clapton tocou clássicos Old Love Drifting, Nobody Knows You When You're Down and Out e Lay Down Sally no violão. Calado no palco, apenas agradecia a empolgação do público entre uma música e outra. Ao executar Layla, grande sucesso de sua carreira, fez uma versão diferente da que o público está acostumado, semi-acústica.

Wonderful Tonight, Before You Acuse Me e Little Queen of Spades também entraram no set list.

O clima morno do show foi quebrado com Cocaine, última música, tocada a todo vapor. No bis, Clapton chamou o guitarrista Garry Clark Jr para se despedir do público com Crossroads. O jovem e talentoso guitarrista, que é chamado pela imprensa internacional como o salvador do blues, abriu o show.

Atualizada às 23h50