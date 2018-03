Eric Clapton se apresenta em São Paulo nesta quarta-feira

Depois de passar por Porto Alegre e Rio de Janeiro, Eric Clapton se despede do Brasil com um show em São Paulo nesta quarta-feira, 12, no Estádio do Morumbi. O guitarrista britânico volta ao Brasil depois de dez anos com uma apresentação repleta de clássicos de várias fases da carreira. Músicas como Layla, Before You Accuse Me, Cocaine e Badge, entram no repertório.

Clapton inclui ainda clássicos do blues como Nobody Knows You When You're Down and Out e Little Queen Of Spades. Da apresentação em Porto Alegre para o Rio de Janeiro, o guitarrista acrescentou I Shot the Sheriff, de Bob Marley, no lugar de Tearing Us Apart, de sua autoria.

Nas duas noites em que se apresentou, Eric Clapton conquistou o público com solos de guitarra característicos, mas economiza na interação com o público, o que também é comum em suas apresentações. O guitarrista é acompanhado pela excelente banda formada por Chris Stainton e Tim Carmon (teclados), Willie Weeks (baixo), Steve Gadd (bateria) e Michelle John e Sharon White (backing vocals).

O também guitarrista Gary Clark Jr. abriu os shows de Clapton no Rio, e também o fará em São Paulo. Aos 27 anos, o blues man norte-americano vem surpreendendo a crítica com misturas de rock, pop e soul.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ingressos para o show de Eric Clapton ainda estão à venda pelo site www.livepass.com.br, com alguns setpres já esgotados. Os preços variam de R$ 140 a R$ 400.

Confira o set list do show até agora:

Going Down Slow

Key to the Highway

Hoochie Coochie Man

Old Love

I Shot the Sheriff

Driftin'

Nobody Knows You When You're Down and Out

Lay Down Sally

When Somebody Thinks You're Wonderful

Layla

Badge

Wonderful Tonight

Before you Accuse me

Little Queen Of Spades

Cocaine

BIS

Crossroads