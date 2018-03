Eric Clapton revela que sofre de problema auditivo O guitarrista britânico Eric Clapton, de 61 anos, desenvolveu uma doença auditiva chamada "tinnitus" depois de passar anos de sua carreira tocando diante de caixas de som com alto volume. O ex-líder do grupo Cream afirmou que, se pudesse voltar no tempo, teria pedido para baixarem o volume das caixas durante seus shows. "Minha audição está arruinada. Ouço uma espécie de assovio constante em meu ouvido. Acho que sofro de tinnitus", declarou Clapton. "Provavelmente toquei diante de autofalantes com 100 watts de potência. Uma loucura", acrescentou. Eric Clapton integrou os grupos Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream, Derek and the Dominos e Blind Faith, além de ter colaborado com os Beatles. Atualmente, faz carreira solo.