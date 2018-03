Eric Clapton participou da gravação do novo álbum dos Rolling Stones, diz Keith Richards

LONDRES - Keith Richards disse nesta sexta-feira, 22, que Eric Clapton colaborou no novo disco dos Rolling Stones, que terá uma pegada mais "blues".

"Foi genial gravar com ele. Foi como nos velhos tempos em Richmond", disse Richards à rádio BBC 6, em referência ao período em que o Yardbirds, antigo grupo de Clapton, tocava no Crawdaddy Club, no sul de Londres, ao mesmo tempo em que os Stones.

Clapton "apareceu (no estúdio) para um par de sessões", detalhou Richards, que também adiantou que as novas gravações incluem temas clássicos de Little Walter e Howlin Wolf.

"Não posso falar de títulos nesse momento. A razão é que não me lembro muito bem e não trouxe uma lista. Mas, como disse, haverá muito blues de Chicago", comentou Keith.

Ele disse que o disco, o primeiro da banda desde A Bigger Bang, de 2005, estará pronto no outono (primavera no hemisfério sul). Segundo afirmaram os Stones em abril, o novo álbum terá novas composições e versões de clássicos.