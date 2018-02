Eric Clapton lidera tributo a JJ Cale

Quase um ano após sua morte, o guitarrista JJ Cale ganha um disco-tributo encabeçado por Eric Clapton. Eric Clapton & Friends: The Breeze, An Appreciation of JJ Cale, traz participações de Tom Petty, Willie Nelson, John Mayer e outros. O álbum, com 16 faixas, será lançado nos Estados Unidos no dia 29 de julho. A lista de músicas está disponível no site oficial de Clapton, que participa do vocal de 11 delas, como Call me The Breeze e Cajun Moon.

Grandes sucessos de Clapton, como After Midnight e Cocaine, foram compostos por Cale. Os dois gravaram um álbum juntos em 2006, Road To Escondido, que ganhou o Grammy de melhor álbum contemporâneo de blues. Em nota, Clapton disse que pretende mostrar ao público a obra de Cale. "Gostaria que as pessoas conhecessem o que JJ Cale fez. Eu sou apenas o mensageiro".

Eric Clapton e J.J Cale tocam juntos no 'Crossroads Guitar Festival', em 2004

Nascido em 1938, Cale foi um dos criadores do chamado Tulsa Sound, mistura de blues com country, rockabilly e jazz. Ele morreu em 26 de julho de 2013, após sofrer um infarto agudo do miocárdio.