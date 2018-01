Eric Clapton lança 'I Still Do', seu 23º álbum de estúdio

O cantor e compositor britânico Eric Clapton lançou nesta sexta-feira, 20, ao mercado seu 23° álbum de estúdio solo, I Still Do.

Para criar este novo disco, o veterano músico contou de novo com a parceria do produtor Glyn Johns, que trabalhou anteriormente com outros grandes nomes da música como Rolling Stones, Eagles, Led Zeppelin e The Who.

Glyn Johns também foi responsável pelo LP de Clapton Slowhand (1977), um álbum que incluiu sucessos como Cocaine, Wonderful Tonigh e Lay Down Sally.

O renomado artista britânico (Surrey, 1945), que iniciou sua carreira como músico profissional em 1963, lança seu novo projeto através de sua própria gravadora Bushbranch Records/Surfdog Records.

I Still Do contém 12 canções, que combinam temas originais escritos por Clapton, junto com versões de melodias clássicas, interpretadas com seu próprio estilo.

O último trabalho do músico foi Eric Clapton & Friends: The Breeze, An Appreciation of J Cale, lançado em 2014.

Quando foi anunciado o lançamento de I Still Do em abril, Clapton indicou mediante um comunicado que este álbum tinha representado para ele "a oportunidade de trabalhar de novo com Glyn Johns, postergada há muito tempo, e também, de forma acidental, de celebrar o 40° aniversário de Slowhand!".

A capa de I Still Do é obra de Peter Blake, o mesmo que desenhou também outros álbuns icônicos como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, o single do Band Aid Do They Know It's Christmas?; Stanley Road, de Paul Weller, e Face Dances, de The Who.