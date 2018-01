Eric Clapton homenageia JJ CALE com novo álbum

"The Breeze: An Appreciation of JJ Cale" traz 16 interpretações do repertório tipicamente descontraído de Cale e o título é inspirado em seu álbum de 1972, "Call Me The Breeze". O documentário está sendo exibido em redes de TV a cabo dos Estados Unidos.

Cale, que morreu no dia 26 de julho de 2013 aos 74 anos, era um daqueles músicos que, embora não fosse um nome familiar, foi muito influente para outros músicos e acompanhado de perto por seus fãs.

Duas de suas canções mais conhecidas - "After Midnight" e "Cocaine" - foram interpretadas e gravadas por Clapton em 1970 e 1977, embora não façam parte do novo álbum.

A colaboração entre os dois músicos, que remonta à década de 1970, incluiu a gravação de um álbum de estúdio juntos em 2006: "Road to Escondido".

"Eu tento interpretar as coisas de modo que o público em geral, ou pelo menos as pessoas que escutam o que eu faço, fiquem intrigadas sobre onde eu me inspirei", disse Clapton.

Assim como Clapton, o trabalho de Cale inspirou de alguma forma ao longo dos anos músicos tão diversos como o cantor de country Waylon Jennings, os roqueiros Lynryd Skynryd e o neopsicodélico Spiritualized.

(Reportagem de Mark Heinrich)