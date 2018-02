Eric Clapton faz show extra no Rio

SÃO PAULO - Uma apresentação extra de Eric Clapton no Rio de Janeiro foi confirmada nesta sexta-feira, 22. O show foi marcado para 10 de outubro, após ingressos para primeira apresentação na cidade, no dia 9, se esgotarem em dois dias.

O músico, que não toca no Brasil há dez anos, também faz shows em Porto Alegre, em 6 de outubro, e em São Paulo, no dia 12. As entradas para o show na capital paulista já estão à venda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em sua última passagem pelo Brasil, em 2001, o músico lotou o Pacaembu com a turnê do disco Reptile (2001). Agora, o repertório deve mostrar canções de Clapton (2010), seu álbum mais recente, além de sucessos de sua carreira.

Os ingressos estão a venda pelo site da Livepass. Os preços variam de cidade para cidade. Veja abaixo:

* Porto Alegre

FIERGS

6 DE OUTUBRO

Cadeira Ourocard R$ 550

Pista Premium R$ 300

Pista R$ 180

Camarote R$ 400

VIP Lounge R$ 700

* Rio de Janeiro

HSBC ARENA

9 e 10 DE OUTUBRO

Cadeira Premier R$ 950

Cadeira Vermelha R$ 720

Cadeira Roxa R$ 600

Cadeira Azul R$ 560

Cadeira Branca R$ 480

Cadeira Rosa R$ 480

Cadeira Amarela R$ 420

Cadeira Verde R$ 340

Cadeira Laranja R$ 280

Nível 1 R$ 420

Nível 3 R$ 240

Camarote R$ 720

* São Paulo

ESTÁDIO DO MORUMBI

12 DE OUTUBRO

Cadeira Ourocard R$ 650

Cadeira Setor A R$ 500

Cadeira Setor B R$ 400

Cadeira Setor C R$ 300

Cadeira Setor D R$ 250

Cad Inferior A R$ 350

Cad Inferior B R$ 350

Cad. Coberta Azul R$ 380

Cad. Coberta Vermelha R$ 380

Cad. Coberta Laranja R$ 380

Cad. Premium Azul R$ 400

Cad. Premium Laranja R$ 400

Arq. Especial R$ 180

Arq. Azul R$ 140

Arq. Laranja R$ 140

Arq. Vermelha R$ 140