Eric Clapton fará show em Xangai no fim de janeiro Depois do grandioso show dos Rolling Stones no Grande Estádio de Xangai, na China, em abril de 2006, é a vez do legendário cantor do rock Eric Clapton se apresentar no país. O espetáculo está marcado para o próximo dia 20, no mesmo local. Os ingressos para o show de Clapton, de 61 anos, custam entre U$ 38 e US$ 230, de acordo com a Emma Entertainment, uma das organizadoras do concerto. Além dos Rolling Stones, astros da música mundial como Elton John e o grupo de hip-hop Black Eyed Peas também fizeram a alegria dos fãs chineses recentemente. Mas não tem sido muito fácil o contato com as autoridades do país. Em outubro, cancelaram um show de Jay-Z alegando a necessidade de proteger os seguidores do hip-hop de letras imundas. O show dos Stones, realizado em abril, foi marcado por polêmicas. A imprensa local chinesa classificou o show, o primeiro da banda na China, como "uma festa organizada por estrangeiros e para estrangeiros", por conta do alto preço dos ingressos, que oscilava entre US$ 36 e US$ 360, proibitivo para a maioria dos chineses. Antes da apresentação, as autoridades do país cortaram quatro músicas que a banda mostraria aos chineses. "Felizmente, nós temos mais de 400 músicas para tocar então (a proibição) não chega a ser realmente um problema", disse o vocalista Mick Jagger, na época, em tom sarcástico. "E depois, sempre podemos tocar uma versão instrumental", comentou o guitarrista Keith Richards, em resposta à censura.