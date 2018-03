Eric Clapton e J.J. Cale anunciam disco em parceria Os guitarristas Eric Clapton e J.J. Cale lançarão em 7 de novembro "The Road To Escondido", o primeiro disco produzido e realizado em parceria entre os dois. "Este é o resultado de uma das minhas grandes ambições, que é trabalhar com o homem cuja música me inspirou desde que consigo me lembrar", assegurou Clapton em comunicado. O disco, cujo primeiro single, "Ride the River", começará a tocar nas rádios de todo o mundo dentro de duas semanas, contará com 14 músicas, 11 delas compostas por Cale.