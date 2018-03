Eric Clapton é filmado em cadeira de rodas no aeroporto de Los Angeles; assista

Eric Clapton foi visto na manhã desta quinta-feira, 30, em uma cadeira de rodas, enquanto entrava no aeroporto LAX, em Los Angeles, nos Estados Unidos. As imagens são do site especializado em celebridades TMZ.com. A publicação afirma que, ao lado do guitarrista, segurando-lhe a mão, está uma das filhas dele. Ele estaria deixando a cidade depois de cancelar duas apresentações que seriam realizadas no fim de semana anterior, dias 25 e 26 de março. A causa do adiamento, segundo o comunicado enviado à imprensa na época, era uma bronquite severa.

Assista ao vídeo:

Em junho do ano passado, em entevista à revista Classic Rock Magazine, Clapton, de 71 anos, revelou que tem neuropatia periférica, uma doença que afeta o seu sistema nervoso e afeta o movimento dos pés e das mãos. Isso, inclusive, estaria tornando difícil a tarefa de tocar guitarra.

"Ficar velho, cara, é duro. [É] difícil tocar guitarra e tive de entrar em acordo com o fato de que não vou melhorar", disse, à publicação. "E tive de descobrir como lidar com isso e outras coisas que vêm com o envelhecimento."