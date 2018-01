Eric Clapton cancela show em NY; Springsteen é dúvida

Eric Clapton cancelou sua apresentação esta semana no Rock and Roll Hall em Nova York para remover cálculos biliares, afirmaram organizadores do evento na segunda-feira.

Enquanto isso, a participação de Bruce Springsteen está em dúvida depois que o roqueiro cancelou repentinamente uma apresentação em Kansas City na segunda-feira devido à morte de um primo que trabalhava na administração de sua carreira.

Clapton, de 64 anos, "ficará algum tempo se recuperando em casa no Reino Unido e sente muito por desapontar os fãs e o Rock and Roll Hall of Fame", afirmou um comunicado, acrescentando que o itinerário de sua turnê não será afetado.

O guitarrista se apresentaria na sexta-feira no Madison Square Garden, na segunda das duas noites de comemoração do 25o aniversário do hall. Outros artistas na lista incluem U2, Aretha Franklin, Metallica, Ozzy Osbourne e Annie Lennox.

O espetáculo não tem relação com a apresentação anual do Hall da Fama, que acontece m Nova York no mês que vem.

Springsteen, de 60 anos, tem participação agendada para quinta-feira. Mas cancelou o show de segunda-feira devido à morte de Lenny Sullivan, de 36 anos, que trabalhava com a E Street Band há 10 anos, de acordo com o site do roqueiro.

O site de celebridades TMZ disse que Sullivan foi encontrado morto em seu quarto de hotel, mas que a morte não tinha nada de suspeita.

Outros artistas que devem se apresentar na quinta-feira são Simon e Garfunkel, Stevie Wonder, Sting e B.B. King.