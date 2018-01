Eric Church lidera fila para premiação da música country

Church, de 35 anos, foi indicado Vocalista Masculino do Ano e recebeu sua segunda nomeação consecutiva para Álbum do Ano, dessa vez por seu muito aclamado "Chief", de 2011, na 48a cerimônia de premiação da Academia.

Ele também foi indicado na categoria de Gravação Single e Canção do Ano por "Springsteen", que se tornou o seu segundo single número 1 no ano passado, e na categoria de Vídeo do Ano por "Creepin".

O novato Hunter Hayes, de 21 anos, ganhou seis indicações, incluindo a de Novo Vocalista Masculino do Ano e de Vídeo do Ano por "Wanted". Hunter é novo no cenário country, tendo divulgado seu álbum de estreia no ano passado.

As favoritas da música country Swift e Miranda Lambert, de 29 anos, cujos sucessos incluem "The House That Built Me" e "Over You", receberam cinco indicações cada.

(Reportagem de Vernell Hackett)