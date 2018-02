Erasmo faz festa de arromba no Municipal do Rio

RIO - Erasmo Carlos comemorou seus 50 anos de música levando guitarras, baixo e bateria ao templo da música de concerto no Rio, o Teatro Municipal. Ele relembrou sucessos da Jovem Guarda e canções dos anos 70 e 80 e escolheu também três faixas do último CD, "Rock'n'roll", de 2009.

O público, de maioria cinquentona, fez coro em momentos como "Gatinha Manhosa", "Negro Gato" e "Sentado à beira do caminho", e vibrou com a participação de Marisa Monte e, naturalmente, Roberto Carlos, que mereceu recepção de pé por parte da plateia, de cerca de 2 mil pessoas.

Emotivo, Erasmo, que completou 70 anos no dia 5 de junho, não se conteve, especialmente quando Roberto, com quem tem mais de 500 parcerias, chegou ao palco, para cantarem juntos "Parei na contramão" (a parceria inaugural), "É preciso saber viver" e "Eu sou terrível". "A gente combinou que não ia chorar, hein, bicho!", brincou Roberto de cara, lembrando o chororô dos dois no megashow no Maracanã há dois anos, quando foi a vez de o Rei celebrar seus 50 anos de carreira. "Eu vim te dar os parabéns. É sempre um privilégio. Obrigado por você ser meu irmão", disse.

O amigo lembrou que "certas coisas" os unem ainda hoje: a idade coincidente é uma delas (Roberto fez 70 em abril). Logo ao chegar, de jaqueta de couro, camisa e calça jeans, Erasmo se mostrou em êxtase: "É um orgasmo inenarrável estar aqui. Nunca antes na história desse País vocês viram um compositor tão feliz!" Depois de abrir com a recente "Jogo Sujo" e cantar clássicos como "Sou uma criança, não entendo nada", "Mesmo que seja eu" e "Mulher", chamou a amiga e musa declarada Marisa Monte, e com ela dividiu "Mais um na multidão", composta e gravada pelos dois há dez anos, e "Se você pensa".

A cantora voltaria no fim do show, por conta da necessidade de refazer as duas músicas, que não haviam ficado a contento para a gravação que estava sendo feita para um futuro DVD. Já eram 23h30 e quase metade dos presentes havia ido embora, apesar do anúncio de que os dois e a banda voltariam ao palco. Mas quem ficou foi caloroso, especialmente diante da dificuldade de Erasmo de achar o tom em "Mais um na multidão" - o que fez com que houvesse seis repetições do mesmo trecho da música.

O show foi beneficente, e atraiu artistas como Wanderléa, sentada na primeira fila e saudada pelo público, que pediu várias vezes que se juntasse aos amigos, Lulu Santos, Nelson Motta e Zélia Duncan. "Essa noite é de uma efeméride encantada", Wanderléa declarou-se.