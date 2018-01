Erasmo Carlos lança DVD do projeto Meus Lados B

Erasmo Carlos volta aos palcos em São Paulo para fazer o repertório de seus mais cultuados discos, lançados no início dos anos 70. Depois de gravar um DVD do projeto intitulado 'Meus Lados B' na casa de shows Tom Jazz, em Higienópolis, ele segue agora para o Sesc Pinheiros. Os shows serão neste dia 19 (sábado, às 21) e 20 (domingo, às 18h) marcando agora o lançamento do DVD. Os ingressos variam de R$ 15 (credencial plena) a R$ 50 (inteira).

A época escolhida por Erasmo inclui músicas como 'Gente Aberta', 'Grilos', 'Cachaça Mecânica' e 'Maria Joana', muitas das quais ele não havia ainda tocando em shows antes desta temporada. São anos em que Erasmo era influenciado fortemente pela soul music e pelo psicodelismo. Ao 'Estado', o cantor falou sobre os anos 70. “Essa não foi só a época mais fértil para minha carreira, mas também para todos que faziam música naqueles anos”. Erasmo relaciona a riqueza dos álbuns daqueles tempos e a criatividade efervescente às descobertas sonoras. “Foi uma era de evolução dos teclados, dos pedais de guitarra. O ano em que surgiu o funk. A criação toda estava virgem’, diz ele.

Quando chegaram os anos 80, no entanto, as novas correntes estéticas levaram estes mesmos artistas a produzirem canções românticas e de teor mais pop, graças também à chegada das rádios FMs no País.

SERVIÇO

Erasmo Carlos – Show “Meus Lados B”

Local: Teatro Paulo Autran (1.010 lugares)

Dia: 19 e 20 de setembro. Sábado às 21h e domingo, às 18h

Duração: 90 minutos