EP digital 'No Plan', de David Bowie, será lançado em CD e vinil

LONDRES - O EP No Plan, que inclui três das últimas músicas gravadas por David Bowie, será lançado em CD no próximo dia 24 de fevereiro e em vinil em 21 de abril, anunciou nesta sexta-feira a gravadora Sony.

Em comunicado, a companhia indicou que na venda do EP está incluída uma edição limitada em vinil - por encomenda e numerada - com um disco branco e uma litografia exclusiva.

Essa versão limitada irá à venda no dia 26 de maio, segundo o anúncio da gravadora.

As três músicas - No Plan, Killing A Little Time e When I Met You -, extraídas do musical Lazarus, foram divulgadas anteriormente, a título póstumo, no EP digital No Plan, e estavam disponíveis somente no The Lazarus Cast Album.

O projeto do EP foi realizado por um dos frequentes colaboradores de Bowie durante sua carreira, Jonathan Barnbrook.

No início de fevereiro, o EP digital No Plan chegou ao número um nas listas do iTunes em 11 países, entre eles Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Finlândia e Suécia, e entrou no Top 20 em mais de 30.

Um minuto após a meia-noite de 8 de janeiro, dia em que David Bowie completou 69 anos, o clipe da música No Plan, dirigido por Tom Hingston, foi divulgado na internet, e desde sua estreia já acumula mais de duas milhões de visualizações.

Bowie morreu no dia 10 de janeiro de 2016, apenas dois dias após lançamento do álbum Blackstar.

O lendário cantor, mestre da reinvenção e pioneiro do chamado "glam rock", vendeu mais de 136 milhões de discos no mundo todo ao longo de sua carreira.

De seu extenso e admirado legado, Bowie, que viveu em Nova York durante anos, chegou o estrelato em 1972 com The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars, e deixou para a posteridade trabalhos como Heroes (1977), Lodger (1979) e Scary Monsters (1980).