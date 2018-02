Envie vídeo ou foto da sua imitação de Elvis Presley para o Estadão

De louco e Elvis Presley todo mundo tem um pouco. Bob Dylan costumava dizer que quando ouviu a voz do rei do rock pela primeira vez na vida, sabia que não ia mais receber ordens. Ninguém seria seu chefe. "Ele é o Deus supremo do rock. Ouvir Elvis é como escapar da prisão. Eu agradeço a Deus todos os dias por Elvis Presley ter existido.", afirmou Dylan.

Se estivesse vivo, Elvis completaria 80 anos nesta quinta-feira, 8 de janeiro. Para comemorar a data, o Estadão quer saber: qual o melhor cover de Elvis do País? Você sabe imitar a lenda do rock? Dança, canta ou usa as roupas do rei? Então compartilhe com a gente um vídeo da sua imitação.

Vale selfie, dança, músicas no violão e até figurinos engraçados. O importante é mostrar sua emoção em reverenciar o maior nome do rock. Para participar, basta publicar o material no Instagram com a hashtag #Elvis80Estadao. As melhores fotos e vídeos serão publicados no site do Estadão na semana que vem. Participe!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clássicos de Elvis Presley

Hound Dog

Suspicious Minds

In the Ghetto