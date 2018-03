Envie seu vídeo do show do Paul McCartney para o Estadão

Vai a algum show do Paul McCartney no Brasil em novembro? Então compartilhe com a gente um vídeo da apresentação do Ex-Beatle em terras tupiniquins. Vale selfie, preparação na fila, figurinos engraçados, tatuagens, declarações de amor, os valiosos ingressos e até coro de Hey Jude. O importante é mostrar sua emoção em reverenciar um dos maiores nomes da música pop. Para participar, basta publicar o material no Instagram com a hashtag #PaulEstadao.

O Estadão vai selecionar os melhores vídeos e editar um clipe especial formado apenas com registros enviados por fanáticos pelo baixista. A iniciativa é inspirada no documentário Awesome: I Fuckin' Shot That, feito por fãs do grupo Beastie Boys em 2005. Na ocasião, eles filmaram, pela perspectiva do público, um show da banda no Madison Square Garden, em Nova York. O filme foi festejado e chegou a ser exibido no festival de cinema de Sundance.

Os cinco shows no Brasil fazem parte da turnê Out There, na qual McCartney interpreta canções clássicas dos Beatles e dos Wings, além de outros sucessos de sua carreira solo. A última visita do cantor ao País foi em 2013, quando se apresentou em Belo Horizonte, Goiânia e Fortaleza.

Desta vez, Paul McCartney vai passar por Cariacica (10/11, Estádio Kléber Andrade), Rio de Janeiro (12/11, HSBC Arena), Brasília (23/11, Estádio Nacional Mané Garrincha) e São Paulo (25 e 26/11, Allianz Parque). Os ingressos para a apresentação do dia 25 em São Paulo estão esgotados. Ainda há entradas para os outros shows.