'Entrei no porão e nunca mais saí dele' Quando cheguei a Salvador, em 1966, para estudar música na escola da UFBA que na época tinha o belo nome de "Seminários Livres de Música", não sabia da existência de Walter Smetak. Logo nos primeiros dias, lembro que alguém me fez essa pergunta: "Você já conheceu o louco do porão?". A curiosidade me fez descer a escada que levava à parte de baixo do prédio. Era a oficina de Smetak. Ele estava trabalhando na bancada em um instrumento quando entrei. Certamente percebendo meu olhar de surpresa e encantamento ao ver a enorme quantidade de belos e desconhecidos instrumentos musicais, disse para ficar à vontade e percorrer a oficina para conhecer de perto cada um deles.