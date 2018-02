Entre risos e juras de amor, Spice Girls se reúnem por um dia

O musical "Viva Forever!" estreia em 11 de dezembro no teatro Piccadilly, em Londres.

Passados 12 anos da dissolução da banda, e 7 da última turnê de reunião, qualquer aparição conjunta de Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm e Geri Halliwell - ou melhor, Posh, Scary, Baby, Sporty e Ginger Spice - é um grande evento midiático na Grã-Bretanha, onde elas são vistas como ícones do feminismo moderno ou do pop açucarado, dependendo do ponto de vista.

No auge da banda, os tabloides se deliciavam explorando supostas crises e tensões entre elas, mas na terça-feira a aparência era de harmonia.

"Não acho que tenha sido necessário nenhum convencimento (para que a reunião ocorresse)", disse Chisholm a jornalistas antes de subir ao palco para a apresentação do musical. "É algo sobre o que falávamos muito ao longo dos anos. Acho que nossa música se presta realmente bem para o teatro, e quando nos reunimos em 2007 foi quando começamos a falar nisso mais seriamente."

Beckham, com um vestido preto da sua própria grife, acrescentou: "Sempre dissemos que se fizéssemos isso gostaríamos de trabalhar com as melhores pessoas, porque é isso que sempre fizemos. Tudo o que fizemos nós fizemos direito, e tivemos o melhor time."

(Reportagem de Mike Collett-White)