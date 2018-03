Enterro de Michael Jackson é adiado para 3 de setembro

O enterro do cantor Michael Jackson foi adiado para o dia 3 de setembro, informaram representantes da família nesta sexta-feira, 21, sem dar uma razão para a mudança da data. Inicialmente, o 'rei do pop' seria sepultado no dia 29 de agosto, quando completaria 51 anos.

Veja também:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.