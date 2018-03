Ensaios em português deixam RDB com dor no maxilar Alfonso Herrera, vocalista do RBD, afirmou, em coletiva de imprensa em Manaus, onde o grupo mexicano estréia nesta quarta-feira a turnê pelo País, que de tanto ensaiar para adaptar o repertório musical da banda para o português ficou com dor no maxilar. Herrera surpreendeu o auditório ao afirmar, em português, que "as mulheres brasileiras são muito gostosas". Já Dulce Maria falou sobre a febre que virou o RBD. "Nunca imaginamos que teríamos todo este sucesso. Nosso grande desafio agora é viajar pelo mundo e visitar o maior número de países possível para mostrar nossa música", afirmou ela. O RBD continua trabalhando na gravação da versão em português do álbum "Celestial". Os integrantes, exceto Cristopher e Alfonso, gravaram nesta quarta-feira três canções - "Celestial", "Quem Sabe" e "Ser ou Parecer". A versão em espanhol desta última, "Ser o Parecer", já está disponível no site da banda. Após cantar no sambódromo de Manaus, a trupe segue para Belém, onde se apresenta nesta quinta-feira. Na capital paulista, o show acontece no dia 7 de outubro, no estádio do Morumbi. A turnê pelo País termina no dia 8 de outubro, no Rio de Janeiro.