Enrique Iglesias não descarta disco com Julio Iglesias

O cantor espanhol Enrique Iglesias não descartou a possibilidade de gravar um disco com seu pai, Julio Iglesias. A declarações foi feita durante a 19ª Conferência de Música Latina da revista Billboard, realizada na quarta-feira, 9, em Hollywood. "Adoraria gravar com meu pai, mas no momento apropriado", expressou o cantor durante a entrevista comandada por Leila Cobos, diretora-executiva de conteúdo da Billboard latina. Sobre a relação com seu pai, Enrique Iglesias afirmou que ele só lhe "dava conselhos sobre mulheres, mas nunca sobre negócios", e afirmou que quando começou a carreira de cantor, Julio não lhe deixava entrar no estúdio de gravação "porque senão roubaria suas idéias." "Agora sou eu quem não o deixa entrar no estúdio", brincou o artista espanhol. Enrique Iglesias foi escolhido a estrela latina mais influente pela Billboard, porque, entre outras conquistas, é o primeiro latino a ter 18 músicas no primeiro lugar entre as canções latinas mais ouvidas da revista Billboard.