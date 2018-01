'Endless Love' lidera lista de canções românticas da Billboard

A balada "Endless Love", gravada em 1981 por Diana Ross e Lionel Richie, lidera a lista das "50 melhores canções de ‘amor' de todos os tempos" divulgada pela revista Billboard na quarta-feira, véspera do Dia dos Namorados nos Estados Unidos e em outros países.

A lista se baseia nos rankings de compactos Billboard Hot 100 desde seu início, em 1958. Como era de se esperar, todas as músicas têm a palavra "love" (amor) no título.

As cinco primeiras posições da lista incluem também: "I''ll Make Love to You" (Boyz II Men, 1994); "We Found Love" (Rihanna e Calvin Harris, 2011); "How Deep Is Your Love" (Bee Gees, 1977); e "Silly Love Songs" (Wings, 1976).

É a quarta vez que a Billboard lança uma lista especial de Dia dos Namorados, embora a versão de 2011, batizada de "Love Stinks" ("o amor é uma droga", em tradução livre) tenha ido pelo caminho oposto, listando os 30 maiores sucessos de dor-de-cotovelo.

A lista completa, em inglês, pode ser lita no site http://billboard.com/lovesongs.

(Reportagem de Noreen O'Donnell)