Encontro dos reis poderá ocorrer entre maio e outubro O governo de Minas e produtores reuniram a imprensa nesta tarde para comunicar a suspensão do espetáculo Encontro dos Reis, que reuniria Luciano Pavarotti e Roberto Carlos no próximo sábado, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. A justificativa anunciada é que o tenor italiano, que está com 71 anos, precisou ser hospitalizado ontem em Nova York. Nova data deverá ser marcada, provavelmente entre maio e outubro, segundo Alexandre Accioly, da Accioly Entretenimento. A turnê Farewell Tour marca a despedida do tenor dos palcos. Pavarotti teria sido internado com fortes dores na coluna. Seus empresários, Terri Robson e Harvey Goldsmith, informaram que as apresentações da turnê mundial no Brasil, Argentina, Chile, Portugal e Bósnia foram suspensas pelos próximos 60 dias, pelo menos.