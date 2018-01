Encontro de reis: Pavarotti e Roberto Carlos cantam em BH O cantor Roberto Carlos e o tenor italiano Luciano Pavarotti se apresentam pela primeira vez juntos em Minas Gerais. O Encontro dos Reis será realizado no dia 18 de março no Mega Space, espaço para shows localizado em Santa Luiza, na região metropolitana de Belo Horizonte. O rei da música popular brasileira e o tenor italiano vão interpretar sucessos próprios como Sole Mio e Emoções e preparam um repertório surpresa. Pavarotti será acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que incorporará os sinos típicos das igrejas barrocas mineiras em sua apresentação. O show terá início às 19h30, mas o local estará disponível para o público a partir das 14 horas. O Encontro dos Reis será transmitido por três telões, um no centro e outros dois em cada lateral do palco. O tenor italiano, que atualmente está em turnê com o show Farewell Tour faz sua última performance em solo brasileiro. Depois do show em Beli Horizonte, Pavarotti segue para Santiago (Chile), Sarajevo (Bósnia), Viena (Áustria), Lisboa (Portugal), Zurique (Suíça) e termina em Helsinki (Finlândia). A apresentação foi organizada pela Accioly Entretenimento em parceria com a produtora DCSET e o governo do Estado de Minas Gerais. ?O Encontro dos Reis é um espetáculo único que será inesquecível. Estamos iniciando Minas Gerais no roteiro dos grandes eventos artísticos do país?, disse o governador de Minas Gerais, Aécio Neves. O evento tem o patrocínio da Fiat, Rádio Oi FM, Bradesco, Companhia Vale do Rio Doce e Sesi/Fiemg - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Mega Space. Avenida das Indústrias, 3.000, Santa Luzia (Região Metropolitana de Belo Horizonte). Vias de acesso - MG 20 (via Ribeiro de Abreu) e MG 10 (via São Benedito). Horário: 19h30.