Encontrada entrevista 'perdida' dos Beatles Um entusiasta por cinema encontrou uma entrevista feita com os Beatles em 1964, que passou muito tempo perdida e só foi ao ar quando realizada. Richard Jeffs encontrou 64 latas de filmes numa garagem úmida no sul de Londres. Quando começou a assistir aos filmes, deu de cara com um pedaço da história da música pop. A entrevista dos Beatles para a TV escocesa é de 30 de abril de 1964, segundo a BBC, que na terça-feira exibiu trechos da entrevista, que tem 9,5 minutos de duração. A gravação foi feita pouco após a visita dos Beatles aos Estados Unidos, durante a qual eles foram assediados pelos fãs e compareceram ao "The Ed Sullivan Show", onde foram vistos por uma audiência estimada em metade da população do país. Durante a entrevista, Paul McCartney e John Lennon comentaram o processo pelo qual criavam suas músicas. Quando indagado como se dava sua colaboração, Lennon respondeu: "Depende, sabe? Às vezes a gente as escreve num piano velho -- qualquer coisa que estiver à mão." McCartney acrescentou: "Normalmente a gente se senta para tentar criar uma canção. Mas não existe fórmula. Às vezes ele (John Lennon) aparece com uma canção totalmente pronta. Mas mesmo assim dizemos que nós duas a compusemos." Os dois recordaram como se deu seu primeiro encontro. Lennon disse: "Eu estava tocando numa festa ao ar livre (...) na periferia de Liverpool. Eu estava tocando com um grupo, ele apareceu, e a gente se conheceu." Richard Jeffs disse que as latas de filme provavelmente foram descartadas quando a máquina de telegravação na qual as imagens foram feitas foi substituída por um aparelho de vídeo. Ele disse à rádio BBC que a gravação dos Beatles estava na segunda lata de filme que ele abriu. Além dos comentários sobre o processo de composição de Lennon e McCartney, Jeffs disse que a entrevista é notável por ser tão descontraída. "A maioria das entrevistas (dos Beatles) na época era feita em aeroportos, enquanto eles corriam de um lugar para outro. Mas esta é uma entrevista descontraída de 9,5 minutos no estúdio, muito felizes." Ele comentou que está ansioso para descobrir o que há nas outras 62 latas de filme.