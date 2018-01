Empresário paga R$ 2 milhões por show de Rod Stewart O cantor britânico veterano Rod Stewart cobrará mais de R$ 2 milhões (US$ 1 milhão) por um concerto nos Estados Unidos de apenas uma hora de duração, informou nesta quinta-feira o tablóide inglês The Sun. De acordo com o tablóide, o roqueiro, de 62 anos vai se apresentar em uma festa particular em Nova York, em comemoração aos 60 anos do empresário americano Steve Schwartzmann. Durante uma hora, Stewart vai cantar clássicos como Sailing e Maggie May, mas também outras canções mais recentes. Segundo o tablóide inglês, além de receber US$ 1 milhão pelo concerto, Schwartzmann pagará o avião e a hospedagem do músico. Para o show, previsto para o dia 13 de fevereiro, foram convidados, entre outros, o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, o ex-secretário de Estado americano, Colin Powell e o empresário Donald Trump. Estima-se que o evento terá a presença de 1,5 pessoas.